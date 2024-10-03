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Posted 3 октября, 12:58

Published 3 октября, 12:58

Modified 3 октября, 13:00

Updated 3 октября, 13:00

В Екатеринбурге мужчина поел и умер

В Екатеринбурге мужчина поел и умер

3 октября 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге 2 октября мужчина поел еды, которую ему дала женщина, и умер. Возможно, он был бездомным.

Женщина накормила мужчину в знак благодарности за выполненную работу. Какую именно, не уточняется, также неизвестно и чем она его накормила, пишет URA.RU.

Отметим, что женщина сама вызвала скорую. Через какое-то время в диспетчерскую поступил еще один звонок. Позвонившая прохожая сообщила, что обнаружила труп.

Журналистам удалось пообщаться со свидетелем, он подтвердил, что видел следователей, однако от больших комментариев отказался.

Напомним, что в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах умер младенец.

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