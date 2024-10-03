В Екатеринбурге мужчина поел и умер

Posted 3 октября, 12:58
Published 3 октября, 12:58
Modified 3 октября, 13:00
Updated 3 октября, 13:00
Женщина накормила мужчину в знак благодарности за выполненную работу. Какую именно, не уточняется, также неизвестно и чем она его накормила, пишет URA.RU.
Отметим, что женщина сама вызвала скорую. Через какое-то время в диспетчерскую поступил еще один звонок. Позвонившая прохожая сообщила, что обнаружила труп.
Журналистам удалось пообщаться со свидетелем, он подтвердил, что видел следователей, однако от больших комментариев отказался.
Напомним, что в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах умер младенец.
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