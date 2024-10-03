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Posted 3 октября, 08:43

Published 3 октября, 08:43

Modified 3 октября, 08:45

Updated 3 октября, 08:45

В Екатеринбурге начали работать пункты вакцинации в ТЦ

В Екатеринбурге начали работать пункты вакцинации в ТЦ

3 октября 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney
У жителей Екатеринбурга снова появилась возможность поставить прививку вне стен больницы. С 4 октября в пяти ТЦ города будут делать прививки от гриппа.

С таким заявлением выступил Департамент информационной политики Свердловской области. Известно, что пункты будут работать в крупных ТЦ Екатеринбурга по пятницам и субботам.

Кроме прививки от гриппа, можно поставить вакцину от гепатита В и дифтерии. Специалисты напоминают: прививки в таких пунктах можно поставить жителям, которым больше 18 лет, с собой нужно взять полис и прививочный сертификат, это бесплатно.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, что Роспотребнадзор на фоне высокой заболеваемости ОРВИ, которая выросла на 20% за неделю, открыл горячую линию по профилактике вирусных инфекций.

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#Вадим Бредников#Общество#Больница#Свердловская область#Грипп#Поликлиника#ОРВИ#Вакцинация#Привика#Екатеринбург
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