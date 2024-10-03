В Екатеринбурге начали работать пункты вакцинации в ТЦ

Кроме прививки от гриппа, можно поставить вакцину от гепатита В и дифтерии. Специалисты напоминают: прививки в таких пунктах можно поставить жителям, которым больше 18 лет, с собой нужно взять полис и прививочный сертификат, это бесплатно.