В Екатеринбурге осудили двух граждан таджикистана за убийство

В Свердловской области завершилось громкое дело о массовой драке, которая произошла в июне прошлого года на улице Академика Бардина в Екатеринбурге. Два гражданина Таджикистана, 1995 и 1996 годов рождения, признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью.