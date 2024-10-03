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Posted 3 октября, 11:23

Published 3 октября, 11:23

Modified 3 октября, 11:25

Updated 3 октября, 11:25

В Екатеринбурге осудили двух граждан таджикистана за убийство

В Екатеринбурге осудили двух граждан таджикистана за убийство

3 октября 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
Двое граждан Таджикистана приговорены к тюремному заключению за убийство в Екатеринбурге.

В Свердловской области завершилось громкое дело о массовой драке, которая произошла в июне прошлого года на улице Академика Бардина в Екатеринбурге. Два гражданина Таджикистана, 1995 и 1996 годов рождения, признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Следствием установлено, что конфликт между двумя группами молодых людей, возникший из-за несвоевременного переоформления автомобиля, перерос в ночную драку. Вооруженные ножами, двое из участников меньшей группы напали на оппонентов, в результате чего двое погибли, а трое получили ранения.

Преступники скрылись с места происшествия, однако вскоре были задержаны. Один из подозреваемых был найден в Челябинской области, а второй — в Казахстане.

Суд назначил осужденным 15 лет и 16 лет 3 месяца тюремного заключения, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя из Нижней Туры.

В Екатеринбурге начальник полиции задержал подозреваемого в убийстве
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Убийство#Убийца#18+#Екатеринбург#Инцидент
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