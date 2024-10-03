В Екатеринбурге посадили ухажера, обманувшего девушку на 14 миллионов рублей

Posted 3 октября, 10:02
Published 3 октября, 10:02
Modified 3 октября, 10:04
Updated 3 октября, 10:04
Кировский районный суд Екатеринбурга назначил мошеннику 6,5 лет тюрьмы. Однако следователи не знают о точном количестве жертв, возможно, в будущем ему увеличат срок, если удастся доказать его причастность и к другим преступлениям, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, что об основном инциденте стало известно в августе 2024 года. Дочь свердловского бизнесмена познакомилась с Голубевым в интернете. Девушке молодой человек показался приличным, он представлялся полицейским, ее не смущали постоянные просьбы занять денег, которые она брала из сейфа отца.
Когда ее отец обнаружил пропажу, то написал заявление в полицию, дочь отговаривала его от этого, ссылаясь на «приличность» ухажера. Когда последний узнал о написанном заявлении, то только посмеялся.
Полученные деньги Голубев тратил на развлечения, на его счетах во время задержания было всего 80 тысяч рублей. Остальные средства были растрачены.
Следователи просят обращаться в полицию, если вы стали жертвой афериста.
В Екатеринбурге произошел еще один похожий случай, единственное, что его отличает от дела Голубева, — это размер похищенного и пол мошенника. 19-летний студент познакомился с девушкой в интернете и заплатил 300 тысяч рублей за билеты на несуществующее стендап-шоу.
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