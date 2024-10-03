В Екатеринбурге посадили ухажера, обманувшего девушку на 14 миллионов рублей

В Екатеринбурге произошел еще один похожий случай, единственное, что его отличает от дела Голубева, — это размер похищенного и пол мошенника. 19-летний студент познакомился с девушкой в интернете и заплатил 300 тысяч рублей за билеты на несуществующее стендап-шоу.