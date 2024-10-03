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Posted 3 октября, 08:27

Published 3 октября, 08:27

Modified 3 октября, 09:37

Updated 3 октября, 09:37

В Екатеринбурге школьник получил один миллион рублей за свою идею

В Екатеринбурге школьник получил один миллион рублей за свою идею

3 октября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге школьник получил один миллион рублей за разработку медицинского мобильного приложения.

В Екатеринбурге закончился конкурс «Идея на миллион», который инициировал местный депутат.

Главным победителем стал школьник из 67 школы Екатеринбурга Егор Дранков. Его разработка — это приложение для смартфона, которое сообщает пользователям о том, когда пора делать ту или иную прививку.

Возможно, в будущем это поможет снизить нагрузку на поликлиники, так врачам не придется напоминать пациентам о необходимости сделать прививки. Юноше вручили сертификат на 1 млн рублей, который он планирует израсходовать на учебу.

Более скромный приз в 100 тысяч рублей получила Анна Глебова, которая планирует развивать культуру чтения в городе, сообщается на сайте «Волонтерского центра Алексея Вихарева».

Бронзу взяла девушка с приложением для совершения пожертвований в приюты для животных. Диана Храмцова получила 50 тысяч рублей для дальнейшей реализации своего проекта.

Напомним, что в Свердловской области нашли «Лучшего фельдшера». Жюри конкурса смотрело не только на практические навыки медиков, но и оценивало то, умеют ли фельдшера работать вместе и как общаются с пациентами.

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