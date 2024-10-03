В Екатеринбурге загорелась колония

Posted 3 октября, 14:44
Published 3 октября, 14:44
Modified 3 октября, 14:46
Updated 3 октября, 14:46
О пожаре стало известно примерно в 19 часов вечера. Очевидцы присылали в СМИ видео, на которых видно, как весь район затянуло дымом.
В ГУФСИН сообщили, что горят производственные помещения колонии ИК-10. Там производят мебель для различных государственных структур.
На момент публикации в МЧС сообщили, что полностью потушили пожар. Сейчас спасатели продолжают разбирать сгоревшие конструкции. О пострадавших информации не поступало.
Напомним, что в Екатеринбурге на Уралмаше загорелось два частных дома.
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