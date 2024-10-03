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Posted 3 октября, 14:33

Published 3 октября, 14:33

Modified 3 октября, 14:35

Updated 3 октября, 14:35

В Москве открыли фотовыставку о Невьянской башне

В Москве открыли фотовыставку о Невьянской башне

3 октября 2024, 14:33
Фото: TRIP2RUS.RU
В Москве в Таганском детском парке создали фотовыставку о Невьянской наклонной башне.

Фотовыставка под названием «Невьянская башня — в историю всей семьей» открылась в рамках проекта «Путешествуйте дома», сообщают на сайте организаторов проекта.

На выставке рассказывают о том, что Невьянскую башню можно считать стражем Урала и чудом всей России. Помимо наклонной башни на экспозиции можно ознакомиться и с рисунками из Воронежской области, которые повествуют об отдыхе в регионе.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в экодоме «Народный» начался новый просветительский сезон. Подрастающим жителям города будут рассказывать о важности экологии.

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