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Posted 3 октября, 05:53

Published 3 октября, 05:53

Modified 3 октября, 05:55

Updated 3 октября, 05:55

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО молодым связистом

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО молодым связистом

3 октября 2024, 05:53
Фото: «Реквием» НТ
В Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим в ходе спецоперации молодым связистом Алексеем Власовым.

Алексей погиб 25 августа под Авдеевкой при выполнении боевого задания. Он участвовал в СВО с 1 августа этого года.

Героя наградят Орденом мужества посмертно.

Дома молодого человека ждали папа, мама и сестра.

Мама бойца рассказала, что Алексей не был женат. Он искал свой путь и свое предназначение в этой жизни. Свое место он нашел на военном поприще и там стал героем, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Прощание состоится 4 октября в 11 часов утра в «Реквием».

Ранее в Каменске-Уральском простились с погибшим на СВО десантником.

В Красноуральске простятся с участником СВО
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Екатеринбург#Боец#Погиб#Инцидент#Боец СВО
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