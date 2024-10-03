В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО молодым связистом

Posted 3 октября, 05:53
Published 3 октября, 05:53
Modified 3 октября, 05:55
Updated 3 октября, 05:55
Алексей погиб 25 августа под Авдеевкой при выполнении боевого задания. Он участвовал в СВО с 1 августа этого года.
Героя наградят Орденом мужества посмертно.
Дома молодого человека ждали папа, мама и сестра.
Мама бойца рассказала, что Алексей не был женат. Он искал свой путь и свое предназначение в этой жизни. Свое место он нашел на военном поприще и там стал героем, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».
Прощание состоится 4 октября в 11 часов утра в «Реквием».
Ранее в Каменске-Уральском простились с погибшим на СВО десантником.
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