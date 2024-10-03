В Нижнем Тагиле трое молодых людей сожгли автомобиль девушки из-за мести

Posted 3 октября, 14:14
Published 3 октября, 14:14
Modified 3 октября, 14:16
Updated 3 октября, 14:16
Инцидент произошел еще 12 декабря 2023 года, двое молодых парней 18 и 21 года подожгли отечественный автомобиль за вознаграждение, кстати, весьма скромное — 25 тысяч рублей, пишет ИА «Все новости».
Дежурившие неподалеку полицейские быстро задержали поджигателей. Поэтому получить деньги им вряд ли удалось. Пожарные потушили машину, но от нее ничего не осталось.
Теперь всем троим грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, что в августе в Екатеринбурге подожгли дом эко-активистки.
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