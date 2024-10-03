В РЭО назвали даты проведения Российского экологического форума

По словам гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, очередной год форума стал еще более насыщенным по количеству мероприятий. Уже привычным для представителей отрасли стал молодежный день, к участию в котором традиционно приглашаются студенты и экоактивисты со всех уголков России. Деловая программа также обещает быть крайне интересной. Будут подводиться итоги пятилетия реформы обращения с ТКО, а также обсуждаться планы на следующие пять лет деятельности. Самое масштабное отраслевое событие стартует уже через четыре дня. Предполагается, что в нем будут участвовать предприниматели, работники госорганов, общественники, каждый из которых заинтересован в развитии комплексной системы обращения с ТКО и формировании экономики замкнутого цикла на уровне государства.