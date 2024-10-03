В РЭО назвали даты проведения Российского экологического форума

Posted 3 октября, 17:56
Published 3 октября, 17:56
Modified 3 октября, 17:58
Updated 3 октября, 17:58
Как сообщает vostokmedia.com, в рамках молодежного дня предпримут попытку превзойти рекорд России по составлению крупнейшей карты государства из пластиковых крышечек для того, чтобы напомнить ряду регионов, что они являются отстающими в возведении комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО).
Значимыми мероприятиями деловой программы можно считать выступление вице-премьера Дмитрия Патрушева в первый день деловой программы форума (8 октября) и авторитетных профильных специалистов — во второй (9 октября).
По словам гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, очередной год форума стал еще более насыщенным по количеству мероприятий. Уже привычным для представителей отрасли стал молодежный день, к участию в котором традиционно приглашаются студенты и экоактивисты со всех уголков России. Деловая программа также обещает быть крайне интересной. Будут подводиться итоги пятилетия реформы обращения с ТКО, а также обсуждаться планы на следующие пять лет деятельности. Самое масштабное отраслевое событие стартует уже через четыре дня. Предполагается, что в нем будут участвовать предприниматели, работники госорганов, общественники, каждый из которых заинтересован в развитии комплексной системы обращения с ТКО и формировании экономики замкнутого цикла на уровне государства.
В молодежный день, 7 октября, состоятся лекции, воркшопы, сессии на тему экоактивизма, проектной деятельности, размещения экоцентров. Именно в молодежный день волонтеры планируют совершить рекорд России, построив наиболее масштабную карту из пластиковых крышечек. На ней будут указаны те регионы, которые пока являются отстающими по строительству объектов по переработке отходов. Благодаря такой задумке активисты стараются сфокусировать внимание на экологических проблемах, призывая отстающие субъекты РФ более оперативно строить и внедрять в работу новые мощности по утилизации.
Пленарное заседание запланировано на 8 октября. Оно будет посвящено пятилетию реформы обращения с отходами. Участниками второго дня форума станут: заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев, возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев и прочие важные для развития сферы обращения с отходами фигуры.
Сессии, посвященные реализации расширенной ответственности производителей (РОП), инвестированию, цифровому развитию отрасли, территориальным схемам, экомониторингу, деятельности регоператоров и прочим направлениям отрасли, будут проходить на протяжении 8 и 9 октября.
В текущем году датами проведения РЭФ станут 7, 8, 9 октября. Запланированы молодежный день и деловая программа. Организацией форума занимаются ППК «РЭО», российское правительство и Минприроды РФ.
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