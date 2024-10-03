В России появились ипотеки под 35% годовых

Posted 3 октября, 13:23
Published 3 октября, 13:23
Modified 3 октября, 13:25
Updated 3 октября, 13:25
Средняя ставка по ипотеке на момент публикации — 25% годовых, но с учетом всех страховок и обязательных надбавок 25% превращаются в 35%, пишут «Новые известия».
Так, например, в Сбербанке минимальная ставка по ипотеке 21,9%, но она доступна лишь малому количеству людей. Для всех остальных клиентов — огромные 35%.
В других банках ситуация немного лучше, например, в Альфа-банке ставка начинается от 21,9%, но чтобы ее получить, нужно внести 20% первоначального взноса. В некоторых финансовых организациях предлагают самому установить ставку, за это, правда, придется доплатить до 30% суммы займа.
Статистики за сентябрь по количеству выданных ипотечных кредитов еще нет, зато в августе люди продолжали брать ипотеку. И более того, банки выдали на 5% больше кредитов, чем в июле.
Эксперты, которых опросили журналисты, рассказали, что сейчас взять ипотеку может только человек с очень большим заработком и первоначальным взносом от 50%. Платеж по такому кредиту будет превышать среднюю зарплату не только по России, но и даже по Москве.
Они также отмечают, что ипотеку под такой процент могли бы взять флипперы, которые покупают убитые квартиры, восстанавливают их и перепродают с наценкой. Но сейчас такое делать совсем невыгодно.
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