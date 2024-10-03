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Posted 3 октября, 09:23

Published 3 октября, 09:23

Modified 3 октября, 09:25

Updated 3 октября, 09:25

В свердловском городе 93 многоквартирных дома остаются без тепла

В свердловском городе 93 многоквартирных дома остаются без тепла

3 октября 2024, 09:23
В Каменске-Уральском около сотни домов остаются без тепла.

В Каменске-Уральском на сегодняшний день 93 многоквартирных дома остаются без теплоснабжения.

Как заявил глава города Алексей Герасимов, жители остаются без тепла из-за повреждений. Сейчас их оперативно устраняют. Продолжат устранять неполадки и 4 октября. В тот же день теплом обеспечат объекты жилищного хозяйства.

Кроме того, теплом предстоит обеспечить детские сады №73 и №34.

Ранее свердловчанам пришлось платить за несуществующие ЖКХ-услуги.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Каменск-Уральский#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Тепло#Екатеринбург
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