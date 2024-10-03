В свердловском городе 93 многоквартирных дома остаются без тепла

Posted 3 октября, 09:23
Published 3 октября, 09:23
Modified 3 октября, 09:25
Updated 3 октября, 09:25
В Каменске-Уральском на сегодняшний день 93 многоквартирных дома остаются без теплоснабжения.
Как заявил глава города Алексей Герасимов, жители остаются без тепла из-за повреждений. Сейчас их оперативно устраняют. Продолжат устранять неполадки и 4 октября. В тот же день теплом обеспечат объекты жилищного хозяйства.
Кроме того, теплом предстоит обеспечить детские сады №73 и №34.
Ранее свердловчанам пришлось платить за несуществующие ЖКХ-услуги.
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