В Свердловской области подорожали греча и мясо

Posted 3 октября, 13:45
Published 3 октября, 13:45
Modified 3 октября, 13:47
Updated 3 октября, 13:47
Помимо баранины и свинины в цене прибавила и говядина, по сравнению со своими конкурентами совсем немного — 2,2%. В цене прибавили и субпродукты из мяса — сосиски и мясное детское питание, примерно на 1%, сообщают в Свердловскстате.
Цены на овощи поднялись на 1%, но не на все, картошка, свекла, капуста, лук, бананы и морковь подешевели в диапазоне от 1% до 5%.
Напомним, что в Свердловской области цены на сливочное масло превысили 200 рублей.
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