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Posted 3 октября, 13:45

Published 3 октября, 13:45

Modified 3 октября, 13:47

Updated 3 октября, 13:47

В Свердловской области подорожали греча и мясо

В Свердловской области подорожали греча и мясо

3 октября 2024, 13:45
Фото: 1MI
В Свердловской области цена на гречу выросли на 3,2%, баранина — на 5%, а свинина — на 3,2%.

Помимо баранины и свинины в цене прибавила и говядина, по сравнению со своими конкурентами совсем немного — 2,2%. В цене прибавили и субпродукты из мяса — сосиски и мясное детское питание, примерно на 1%, сообщают в Свердловскстате.

Цены на овощи поднялись на 1%, но не на все, картошка, свекла, капуста, лук, бананы и морковь подешевели в диапазоне от 1% до 5%.

Напомним, что в Свердловской области цены на сливочное масло превысили 200 рублей.

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