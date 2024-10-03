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Posted 3 октября, 11:54

Published 3 октября, 11:54

Modified 3 октября, 11:56

Updated 3 октября, 11:56

В Свердловской области пользователи Telegram жалуются на сбои в работе

В Свердловской области пользователи Telegram жалуются на сбои в работе

3 октября 2024, 11:54
Фото: 1MI
В Свердловской области пользователи социальной сети Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера.

В Нижнем Тагиле подписчики TagilCity.ru сообщают, что при просмотре каналов не открываются посты и плохо уходят сообщения.

По данным даундетектора количество жалоб резко выросло. Так, 59% жалуются на трудности с подключением к серверу, 22% на получение и отправку сообщений и 19% на работу приложения в целом.

Напомним, ранее массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в Свердловской области.

* — принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Сбой#Мессенджер#Екатеринбург#Инцидент
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