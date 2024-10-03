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Posted 3 октября, 13:45

Published 3 октября, 13:45

Modified 3 октября, 13:47

Updated 3 октября, 13:47

В Свердловской области с начала 2024 года от сниффинга погибли двое детей

В Свердловской области с начала 2024 года от сниффинга погибли двое детей

3 октября 2024, 13:45
Фото: 1MI
В Свердловской области в этом году от сниффинга умерли двое детей.

Сниффинг — это вид токсикомании, при которой нюхают газ. Таким образом люди достигают токсичного опьянения.

По информации из региональной прокуратуры, данное явления является опасным. В прошлом году от отравления газом умерли 6 человек, а в этом — два.

Родители могут выявить пагубную привычку у своего ребенка по пустым зажигалкам и неадекватному поведению.

Напомним, несколько десятков тагильчан погибли от передозировки наркотиками в этом году.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Смерть#Екатеринбург#Инцидент
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