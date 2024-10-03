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Posted 3 октября, 07:35

Published 3 октября, 07:35

Modified 3 октября, 07:37

Updated 3 октября, 07:37

В центре Екатеринбурга жителей терроризирует огромная стая крыс

В центре Екатеринбурга жителей терроризирует огромная стая крыс

3 октября 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
В центре Екатеринбурга на Мичурина, 217 жителей терроризирует огромная стая крыс.

По словам жителей крысы бегают на придомовой территории днем и ночью, роются в мусорных баках и пугают местных жителей.

При этом Роспотребнадзор утверждает, что проводил проверку и на данной территории грызунов нет.

А между тем, говорят жильцы дома, крысы обнаглели до такой степени, что забираются на автомобили, припаркованные в данном дворе, пишет Е1.

Ранее в Екатеринбурге склад Ozon атаковали крысы.

В центре Екатеринбурга в одном из домов нашествие крыс
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Экология#Крысы#Екатеринбург#Инцидент
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