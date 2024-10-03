В Уральском федеральном округе назначен новый полпред

Posted 3 октября, 06:06
Published 3 октября, 06:06
Modified 3 октября, 06:08
Updated 3 октября, 06:08
Новый представитель главы РФ в Уральском федеральном округе является руководителем батальона «Спарта». Кроме того, год назад он был назначен членом «Единой России» и имеет звание героя ДНР, пишет 66.ру.
Напомним, бывший региональный полпред Владимир Якушев ушел с прежнего рабочего места в 2024 году около месяца назад по решению главы РФ. Известно, что его назначили вице-спикером СовФеда.
Пост полпреда Якушев занимал на протяжении нескольких лет — с осени 2020 года.
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