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Posted 3 октября, 06:06

Published 3 октября, 06:06

Modified 3 октября, 06:08

Updated 3 октября, 06:08

В Уральском федеральном округе назначен новый полпред

В Уральском федеральном округе назначен новый полпред

3 октября 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney
Президент РФ Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом Уральского федерального округа.

Новый представитель главы РФ в Уральском федеральном округе является руководителем батальона «Спарта». Кроме того, год назад он был назначен членом «Единой России» и имеет звание героя ДНР, пишет 66.ру.

Напомним, бывший региональный полпред Владимир Якушев ушел с прежнего рабочего места в 2024 году около месяца назад по решению главы РФ. Известно, что его назначили вице-спикером СовФеда.

Пост полпреда Якушев занимал на протяжении нескольких лет — с осени 2020 года.

Экс-полпред в УрФО Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда
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