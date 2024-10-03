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Posted 3 октября, 03:42

Published 3 октября, 03:42

Modified 3 октября, 03:44

Updated 3 октября, 03:44

Водитель автобуса в Екатеринбурге высадил пассажиров посреди поездки

Водитель автобуса в Екатеринбурге высадил пассажиров посреди поездки

3 октября 2024, 03:42
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге водитель автобуса №83 закончил поездку на середине пути и высадил пассажиров.

Как рассказали пассажиры, во время поездки водитель неожиданно ушел в магазин, где приобрел себе продукты и сообщил, что его время работы закончилось и дальше он ехать не будет, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Пассажиров в транспорте было четверо. Они стали возмущаться, водитель в ответ принялся кричать и нецензурно ругаться, а также сказал им выйти на Билимбаевской улице возле магазина. Когда горожане пригрозили отправиться в полицию, он проехал еще одну остановку.

Напомним, 30 сентября 2024 года в Екатеринбурге на Вторчермете встали электрички, в связи с чем пассажирам пришлось выйти. Движение восстановилось через 30 минут.

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