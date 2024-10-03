Водитель иномарки наехал на велосипедиста на трассе под Полевским

Posted 3 октября, 04:52
Published 3 октября, 04:52
Modified 3 октября, 04:54
Updated 3 октября, 04:54
Водитель автомобиля, поворачивая налево, сбил мужчину на велосипеде, который ехал навстречу по краю дороги. Пострадавшего отвезли в медучреждение, где он впоследствии скончался, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Известно, что автомобилист привлекался к административной ответственности два раза. Рассказать что-то об аварии он сейчас не может, так как находится в шоке. По факту ДТП организована проверка.
Напомним, 29 сентября 2024 года водитель автомобиля на ЕКАДе сбил пожилого велосипедиста. Его отвезли в клинику.
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