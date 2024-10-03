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Posted 3 октября, 04:52

Published 3 октября, 04:52

Modified 3 октября, 04:54

Updated 3 октября, 04:54

Водитель иномарки наехал на велосипедиста на трассе под Полевским

Водитель иномарки наехал на велосипедиста на трассе под Полевским

3 октября 2024, 04:52
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель автомобиля Ford сбил велосипедиста на трассе под Полевским. Пострадавший скончался. ДТП произошло утром 3 октября 2024 года.

Водитель автомобиля, поворачивая налево, сбил мужчину на велосипеде, который ехал навстречу по краю дороги. Пострадавшего отвезли в медучреждение, где он впоследствии скончался, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Известно, что автомобилист привлекался к административной ответственности два раза. Рассказать что-то об аварии он сейчас не может, так как находится в шоке. По факту ДТП организована проверка.

Напомним, 29 сентября 2024 года водитель автомобиля на ЕКАДе сбил пожилого велосипедиста. Его отвезли в клинику.

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