Временные проезды к участкам многодетных семей обустроят на Руднике в Нижнем Тагиле

Posted 3 октября, 11:22
Published 3 октября, 11:22
Modified 3 октября, 11:24
Updated 3 октября, 11:24
Работы будут проводиться на участке от дома №13 до дома №25 на улице Р. Никитиной на Руднике им. III Интернационала. Приступить к ним подрядчику, который выиграет тендер, необходимо после заключения контракта и сдать объект до 29 ноября 2024 года. График уже составлен и прописан в договоре, выяснила редакция TagilCity.ru.
Строители должны соблюдать схемы ремонтируемой дороги, монтажа трубы и покрытия проезжей части. Проектом предусмотрен шлаковый щебень. Такие же работы ранее, в 2023 году, проводились в Нижнем на Ольховке. Там тоже выделены участки многодетным под ИЖС.
Заказчиком тендера является СЗГХ Нижнего Тагила. Заявки на электронный аукцион принимаются до 9 октября 2024 года. Затем комиссия выберет подрядчика, который предложит наименьшую цену контракта и будет соответсвовать всем критериям.
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