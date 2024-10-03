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Posted 3 октября, 11:22

Published 3 октября, 11:22

Modified 3 октября, 11:24

Updated 3 октября, 11:24

Временные проезды к участкам многодетных семей обустроят на Руднике в Нижнем Тагиле

Временные проезды к участкам многодетных семей обустроят на Руднике в Нижнем Тагиле

3 октября 2024, 11:22
Фото: 1MI
Более 2,8 миллиона рублей выделено на обустройство временных проездов к участкам, выделенным многодетным семьям под ИЖС в Нижнем Тагиле.

Работы будут проводиться на участке от дома №13 до дома №25 на улице Р. Никитиной на Руднике им. III Интернационала. Приступить к ним подрядчику, который выиграет тендер, необходимо после заключения контракта и сдать объект до 29 ноября 2024 года. График уже составлен и прописан в договоре, выяснила редакция TagilCity.ru.

Строители должны соблюдать схемы ремонтируемой дороги, монтажа трубы и покрытия проезжей части. Проектом предусмотрен шлаковый щебень. Такие же работы ранее, в 2023 году, проводились в Нижнем на Ольховке. Там тоже выделены участки многодетным под ИЖС.

Заказчиком тендера является СЗГХ Нижнего Тагила. Заявки на электронный аукцион принимаются до 9 октября 2024 года. Затем комиссия выберет подрядчика, который предложит наименьшую цену контракта и будет соответсвовать всем критериям.

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