Временные проезды к участкам многодетных семей обустроят на Руднике в Нижнем Тагиле

Работы будут проводиться на участке от дома №13 до дома №25 на улице Р. Никитиной на Руднике им. III Интернационала. Приступить к ним подрядчику, который выиграет тендер, необходимо после заключения контракта и сдать объект до 29 ноября 2024 года. График уже составлен и прописан в договоре, выяснила редакция TagilCity.ru.