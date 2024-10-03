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Posted 3 октября, 16:27

Published 3 октября, 16:27

Modified 3 октября, 16:29

Updated 3 октября, 16:29

Новый полпред в УрФО Артем Жога встретится с губернаторами 4 октября

Встречу нового полпреда в УРФО Жоги с губернаторами перенесли на 4 октября

3 октября 2024, 16:27
Фото: 1MI

Новый полпред в УрФО Артем Жога встретится с губернаторами 4 октября

Назначенный президентом уральский полпред Артем Жога проведет встречу с губернаторами на день позже, чем планировалось.

Артем Жога должен был провести первое совещание с губернаторами регионов Урала в четверг, 3 октября, однако встречу перенесли на один день. Она состоится в пятницу, 4 октября, пишет Ura.ru со ссылкой на своих спикеров.

Новый полпред должен прилететь в Екатеринбург вечером 3 октября. О том, что ключевую в УрФО должность займет Артем Жога, стало известно накануне — указ был подписан президентом. С сентября 2023 года Артем Жога, отец широко известного на Донбассе и в России «Моторолы», командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, возглавлял парламент ДНР. Кроме того, Артем Жога активно участвовал в предвыборной кампании действующего президента Владимира Путина, занимая должность сопредседателя штаба кандидата.

До этого полпредом в УрФО четыре года был Владимир Якушев.

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#Лидия Шиманаева
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