Встречу нового полпреда в УРФО Жоги с губернаторами перенесли на 4 октября

Posted 3 октября, 16:27
Published 3 октября, 16:27
Modified 3 октября, 16:29
Updated 3 октября, 16:29
Артем Жога должен был провести первое совещание с губернаторами регионов Урала в четверг, 3 октября, однако встречу перенесли на один день. Она состоится в пятницу, 4 октября, пишет Ura.ru со ссылкой на своих спикеров.
Новый полпред должен прилететь в Екатеринбург вечером 3 октября. О том, что ключевую в УрФО должность займет Артем Жога, стало известно накануне — указ был подписан президентом. С сентября 2023 года Артем Жога, отец широко известного на Донбассе и в России «Моторолы», командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, возглавлял парламент ДНР. Кроме того, Артем Жога активно участвовал в предвыборной кампании действующего президента Владимира Путина, занимая должность сопредседателя штаба кандидата.
До этого полпредом в УрФО четыре года был Владимир Якушев.
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