Встречу нового полпреда в УРФО Жоги с губернаторами перенесли на 4 октября

Новый полпред должен прилететь в Екатеринбург вечером 3 октября. О том, что ключевую в УрФО должность займет Артем Жога, стало известно накануне — указ был подписан президентом. С сентября 2023 года Артем Жога, отец широко известного на Донбассе и в России «Моторолы», командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, возглавлял парламент ДНР. Кроме того, Артем Жога активно участвовал в предвыборной кампании действующего президента Владимира Путина, занимая должность сопредседателя штаба кандидата.