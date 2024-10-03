Всю рухлядь с балкона выкидывайте без жалости: как провести генеральную уборку осенью

Зимой растения требуют особого внимания. Если летом на вашем балконе находились теплолюбивые цветы, переставьте их внутрь. Холодостойкие растения можно оставить на балконе, но обязательно защитите их от морозов. Оберните горшки фольгой или специальными термоизоляционными материалами, чтобы избежать замерзания корней. Подкормите растения. Суккуленты и кактусы, которые будут зимовать на балконе, можно не поливать. Такие растения, как маранта, калотея, алоказия, можно обрезать под корень и больше не трогать до весны.