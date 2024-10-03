Всю рухлядь с балкона выкидывайте без жалости: как провести генеральную уборку осенью

Posted 3 октября, 12:34
Published 3 октября, 12:34
Modified 3 октября, 12:36
Updated 3 октября, 12:36
Вот подробный план действий, который поможет вам грамотно подготовить балкон к зимнему сезону.
Первый шаг в подготовке балкона к зиме — его тщательная уборка. Для начала очистите пространство: вынесите кресла, столы, цветочные горшки и другие вещи, которые находятся на балконе. Далее в битву вступают швабра и тряпка Используйте мыльный раствор, чтобы убрать грязь и пыль. Особенное внимание уделите углам и местам, где может скапливаться вода. Убедитесь, что водосточные трубы и желоба свободны от листьев и другого мусора — это поможет избежать подтопления зимой.
Если у вас есть уличная мебель, а также декоративные элементы, нужно принять меры, чтобы защитить их. Деревянную мебель можно обработать специальными маслами или защитными средствами, а металлические предметы лучше покрасить или покрыть антикоррозийной защитой. Если возможно, переместите мебель в закрытое помещение — например, в кладовку или гараж. Если сделать это нельзя, накройте ее водоотталкивающими чехлами.
Зимой растения требуют особого внимания. Если летом на вашем балконе находились теплолюбивые цветы, переставьте их внутрь. Холодостойкие растения можно оставить на балконе, но обязательно защитите их от морозов. Оберните горшки фольгой или специальными термоизоляционными материалами, чтобы избежать замерзания корней. Подкормите растения. Суккуленты и кактусы, которые будут зимовать на балконе, можно не поливать. Такие растения, как маранта, калотея, алоказия, можно обрезать под корень и больше не трогать до весны.
Чтобы сохранить тепло и защитить растения от холода, используйте специальные пленки или утеплители для остекления. Установите тепловые шторы — они также помогут снизить потери тепла.
Наконец, не забывайте следить за состоянием балкона в течение зимы. Открытый периодически очищайте от снега. Если на закрытом балконе остались растения, следите за их состоянием и периодически поливайте, если это позволяет температура. Перед Новым годом и Рождеством можно повесить украшения, гирлянды и другие элементы декора.
Подготовка балкона к зиме требует немного усилий, которые обязательно окупятся. Весной и летом вы опять сможете проводить здесь время в уютном пространстве, наслаждаясь теплом и солнцем.
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Источник: inmyroom.ru.
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