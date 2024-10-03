Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов

Posted 3 октября, 13:05
Published 3 октября, 13:05
Modified 3 октября, 13:07
Updated 3 октября, 13:07
«У меня хранится очень много вещей за долгие годы работы, открытки или какие-то такие замечательные поделки, игрушки, корявым детским почерком написанные открытки, где мне пишут, как меня любят, какая я хорошая, какая красивая — вот это самое лучшее поздравление, — призналась она. — Кроме всего, сейчас много — живём в цифровой век — видео и так далее, дети делают замечательные фильмы про своего учителя. Вот это самое лучшее, что остаётся и в душе, и на память и так далее для учителя — для меня как учителя, как директора».
«Поэтому я часто на родительских собраниях обращаюсь к родителям, если речь про подарки, я говорю: „Спасибо вам большое, когда вы начинаете нам дарить кремы от морщин или полотенца, шампуни, намекая, чтобы мы чаще мылись и так далее. Но давайте подумаем, что всеми этими подарками вы нас немножечко обижаете — у нас достаточно хорошие заработные платы, мы сегодня можем себе многое позволить, поэтому самое главное для нас — такие подарки: выступление на концерте детей, вещи, которые они сделали своими руками, и так далее“, — рассказала собеседница издания Pravda.Ru.
„Когда я хожу по зданию своей школы, иногда захожу в учебные кабинеты, вот сейчас вижу, как дети готовятся ко Дню учителя, выпускают газеты, в которых ставят фотографии вместе с учителями. Вот это самое ценное, самый действительно искренний подарок от детей, а не эти дурацкие сборы денег. Мне так кажется, что мы в нашей школе изжили это давно“, — добавила она.
Главный подарок для любого учителя — результаты его труда.
«Каждый раз я говорю, для любого нормального учителя самое главное — это результат вашей работы: сдача ЕГЭ, ОГЭ, какие-то ваши замечательные проектные работы, ваши победы в олимпиадах, каких-то конкурсах и так далее. Это самый большой подарок, который можно получить — это результаты нашего совместного труда, ребёнка и учителя», — заключила Ирина Алексеевна.
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