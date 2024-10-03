Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов

«У меня хранится очень много вещей за долгие годы работы, открытки или какие-то такие замечательные поделки, игрушки, корявым детским почерком написанные открытки, где мне пишут, как меня любят, какая я хорошая, какая красивая — вот это самое лучшее поздравление, — призналась она. — Кроме всего, сейчас много — живём в цифровой век — видео и так далее, дети делают замечательные фильмы про своего учителя. Вот это самое лучшее, что остаётся и в душе, и на память и так далее для учителя — для меня как учителя, как директора».