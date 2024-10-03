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Posted 3 октября, 11:23

Published 3 октября, 11:23

Modified 3 октября, 11:25

Updated 3 октября, 11:25

Женщину в Екатеринбурге задержали за оборот наркотиков

Женщину в Екатеринбурге задержали за оборот наркотиков

3 октября 2024, 11:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге правоохранители задержали женщину, которая занималась распространением наркотиков. Задержание прошло на улице Прониной.

Когда полицейские подошли к женщине, она стала подозрительно себя вести. Ее отвезли в отделение и во время осмотра нашли у нее пакетики с мефедроном. Екатеринбурженка призналась, что хотела распространять запрещенное вещество, рассказали в пресс-службе областного МВД.

Содержимое пакетиков отправили на экспертизу. Выяснилось, что задержанная ранее была судима за аналогичное преступление. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Напомним, в Ревде задержали местного жителя за распространение наркотических веществ.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Задержание#Наркотики#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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