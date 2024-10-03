Женщину в Екатеринбурге задержали за оборот наркотиков

Когда полицейские подошли к женщине, она стала подозрительно себя вести. Ее отвезли в отделение и во время осмотра нашли у нее пакетики с мефедроном. Екатеринбурженка призналась, что хотела распространять запрещенное вещество, рассказали в пресс-службе областного МВД.