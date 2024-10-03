Жители Екатеринбурга отравились семгой из магазина «Кировский» в Арамиле

Posted 3 октября, 05:21
Published 3 октября, 05:21
Modified 3 октября, 05:23
Updated 3 октября, 05:23
Семья приобрела замороженную семгу и запекла ее в духовке. После еды у них заболели животы, а также у них началась тошнота. Нормально себя чувствовал только один член семьи, который не ел рыбу, пишет Ура.ру.
Через день после отравления самочувствие екатеринбуржцев улучшилось. Анализы горожане решили не сдавать.
Напомним, в Красноярском крае семья отравилась после употребления пельменей и курицы. Четверо детей в результате скончались.
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