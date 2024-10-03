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Posted 3 октября, 08:42

Published 3 октября, 08:42

Modified 3 октября, 08:44

Updated 3 октября, 08:44

Жители Свердловской области увидят северное сияние

Жители Свердловской области увидят северное сияние

3 октября 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
В небе над Свердловской областью местные жители смогут увидеть северное сияние ночью 5 октября 2024 года.

О небесном явлении над уральским регионом рассказал сотрудник Коуровской обсерватории федерального университета в Екатеринбурге Владилен Санакоев.

В эти дни, 4 и 5 октября, в области прогнозируется солнечная погода.

Напомним, северное сияние в Свердловской области также было в ночное время суток 13 сентября 2024 года. Его сфотографировала одна из жительниц Кировграда. Кроме того, данное природное явление наблюдалось и в других российских регионах.

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#Елизавета Зиборова#Природное явление#Окружающая среда#Природа#Северное сияние#Екатеринбург#Небесное явление#Местные жители
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