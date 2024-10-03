Жители Свердловской области увидят северное сияние

Posted 3 октября, 08:42
Published 3 октября, 08:42
Modified 3 октября, 08:44
Updated 3 октября, 08:44
О небесном явлении над уральским регионом рассказал сотрудник Коуровской обсерватории федерального университета в Екатеринбурге Владилен Санакоев.
В эти дни, 4 и 5 октября, в области прогнозируется солнечная погода.
Напомним, северное сияние в Свердловской области также было в ночное время суток 13 сентября 2024 года. Его сфотографировала одна из жительниц Кировграда. Кроме того, данное природное явление наблюдалось и в других российских регионах.
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