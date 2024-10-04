44 учителя получили награды администрации Нижнего Тагила

Posted 4 октября, 12:02
Published 4 октября, 12:02
Modified 4 октября, 12:04
Updated 4 октября, 12:04
В 2020 году главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым был учрежден нагрудный знак администрации города «За верность педагогической профессии». Он был вручен 20 лучшим преподавателям в сфере образования, культуры и спорта, которые проработали на благо города более 40 лет. Именно в День учителя принято чествовать заслуги людей, которые ведут подрастающее поколение к знаниям и дают им веру в светлое будущее.
Я работаю в образовании уже 45 лет. Начинала учителем начальных классов, работала логопедом-дефектологом, затем заведующей в детском саду. Всегда мечтала быть учителем и жизнь распорядилась так, что я им и стала. Очень довольна, что выбрала эту профессию. Педагог — человек, который должен постоянно двигаться вперед. Чуть-чуть остановишься и дети уже не принимают. Верность педагогике, стремление знать и уметь — очень важно. Признание на уровне города, на уровне страны нашей деятельности — почетно и очень значимо для меня, — рассказала TagilCity.ru директор объединения детских садов «Солнышко» Елена Юрченко.
Медаль также получили тренер спортивной школы «Старый соболь» Нина Долматова, учитель Политехнической гимназии Любовь Елина, заслуженный учитель Российской Федерации, ветеран педагогического труда Вера Преображенская и директор музыкальной школы №1 Алла Ушакова.
За большой вклад в развитие системы городского образования, высокий профессионализм, успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса 25 педагогов были награждены Благодарностью администрации Нижнего Тагила. Среди них: учитель школы №5 Елена Горина, учитель школы №75/42 Людмила Дьякова, учитель школы №1 Виктория Котлярова и другие.
Уважаемые ветераны педагогического труда, учителя, наставники, примите поздравления от главы города Нижний Тагил Владислава Юрьевича Пинаева. Этот праздник дорог не только работникам образовательной сферы, но и тем, кто с любовью вспоминает своих учителей. Ваш труд, забота и силы направлены на то, чтобы воспитать человека и раскрыть его человеческий потенциал. Радуют успехи педагогов на конкурсах разных уровней. Как говорил наш президент: «Учитель — это не профессия, это миссия такая», — подчеркнул первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин.
За добросовестный труд в системе образования и высокий профессионализм Благодарственные письма Нижнетагильской городской думы получили руководитель технопарка «Сфериум» лицея №39 Алексей Шмотьев, заместитель директора школы №66 Эльмира Гадыршина, организатор Тагилстроевского дома детского творчества Анна Каратаева, педагог дополнительного образования Дзержинского дворца детского и юношеского творчества Анна Никитина и заместитель директора Дома детского творчества Ленинского района Андрей Шубин.
Почетными грамотами управления образования городской администрации и городской организации профсоюза работников сферы образования и науки РФ наградили еще 9 специалистов.
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