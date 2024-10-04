44 учителя получили награды администрации Нижнего Тагила

В 2020 году главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым был учрежден нагрудный знак администрации города «За верность педагогической профессии». Он был вручен 20 лучшим преподавателям в сфере образования, культуры и спорта, которые проработали на благо города более 40 лет. Именно в День учителя принято чествовать заслуги людей, которые ведут подрастающее поколение к знаниям и дают им веру в светлое будущее.