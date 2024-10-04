5 вещей, которые нужно сделать осенью при возвращении комнатных цветов в помещение

Как правило, растения сильно разрастаются за время своего пребывания на улице. Прежде чем переносить их в помещение, удалите отцветшие цветочные головки, обрежьте старые, сухие и больные стебли. Верхний слой почвы нужно очистить от опавших листьев и веток, так как в них могут скрываться вредители. Пересадите комнатные растения, если они переросли свои контейнеры, — либо переместите в горшок большего размера, либо разделите растение, если это необходимо. Начало октября — прекрасное время для отвода черенков. Они быстро образуют корни, а потом хорошо приживаются при пересадке.