5 вещей, которые нужно сделать осенью при возвращении комнатных цветов в помещение

Posted 4 октября, 09:49
Published 4 октября, 09:49
Modified 4 октября, 09:51
Updated 4 октября, 09:51
На улице цветы заряжаются светом и теплом, которых не добирают дома, и это способствует более здоровому росту растений. Но осенью их необходимо вернуть обратно, иначе растения просто замерзнут. Что должны знать цветоводы и на какие моменты стоит обратить внимание?
На улице растения открыты всем «ветрам» и неминуемо становятся объектом внимания для вредителей. Тля, белокрылка, паутинный клещ, щитовки и другие вредители не просто лакомятся растениями, но и откладывают яйца. Размножаются насекомые очень быстро, их личинки способны фатально повредить цветок. Кроме того, насекомые могут стать источником сильной аллергии. Вот почему важно тщательно осмотреть растения и даже покопаться в почве, стараясь не потревожить корни.
Осмотрите верхнюю и нижнюю части листьев. Некоторые насекомые слишком малы, чтобы их можно было заметить невооруженным глазом. Положите под листья обычный лист бумаги и слегка встряхните их. Если бумага усеяна крошечными черными крапинками, возможно, у вас проблемы с насекомыми, — советует ландшафтный дизайнер и эксперт по комнатным растения Бонни Л. Грант, эксперт портала о садоводстве gardeningknowhow.com.
Небольшое растение можно целиком погрузить в ведро с водой, в которое можно добавить несколько капель геля для мытья посуды. В слабом мыльном растворе оно должно находиться примерно час, потом его нужно промыть чистой водой. Если растение крупное, то вредителей и их яйца можно прицельно смыть струей воды — например, из душа. Также можно обработать все части растения инсектицидным мылом — купить его можно на любом российском маркетплейсе и в специализированных магазинах.
Растения могут быть шокированы резким переходом на новые температурные условия и освещение. У них могут желтеть листья, увядать и даже отмирания стеблей. Поэтому переносите растения в помещение сначала на несколько часов. Не переживайте, если листья после переноса опадают. Даже если растение полностью здорово, за ним хорошо ухаживали и заботились, после переезда оно может приболеть. Обеспечьте растению обычный уход, дайте ему привыкнуть к домашнему интерьеру, и оно поправится.
Комнатные растения прекращают удобрять и подкармливать примерно за месяц до переезда в комнату. Это необходимо, чтобы цветы перестали наращивать новые побеги и листья — именно они обычно страдают от смены внешних условий больше всего. На самом деле, новые листья и побеги растению в преддверии зимы абсолютно не нужны. Подкормку можно будет возобновить, когда растение привыкнет к жизни в помещении. Но вносить удобрения нужно будет в небольших поддерживающих дозах.
В холодные месяцы с низкой освещенностью любое удобрение следует хорошо разбавлять или использовать щадящую формулу с медленным высвобождением, которая не перегружает растение питательными веществами, — советует Бонни Л. Грант.
Осенью и зимой комнатные растения не нуждаются в частых и обильных поливах. Поддерживайте минимальный уровень влажности — такое количество воды, как во время палящей летней жары, им не требуется. Количество поливов нужно сократить за две недели до переезда. Если вы регулярно вносили удобрения в течение летнего сезона, очистите почву от избытка солей, тщательно промочив ее, пока вода не начнет вытекать из дренажных отверстий. Затем дайте почве немного подсохнуть, прежде чем снова поливать комнатные растения.
Как правило, растения сильно разрастаются за время своего пребывания на улице. Прежде чем переносить их в помещение, удалите отцветшие цветочные головки, обрежьте старые, сухие и больные стебли. Верхний слой почвы нужно очистить от опавших листьев и веток, так как в них могут скрываться вредители. Пересадите комнатные растения, если они переросли свои контейнеры, — либо переместите в горшок большего размера, либо разделите растение, если это необходимо. Начало октября — прекрасное время для отвода черенков. Они быстро образуют корни, а потом хорошо приживаются при пересадке.
Ранее эксперты дали советы, как подготовить к зиме зеленый газон.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14