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Posted 4 октября, 08:11

Published 4 октября, 08:11

Modified 4 октября, 08:13

Updated 4 октября, 08:13

50 молодых кедров высадили активисты Нижнего Тагила у экодома «Народный»

50 молодых кедров высадили активисты Нижнего Тагила у экодома «Народный»

4 октября 2024, 08:11
Фото: tagilcity.ru
4 октября 2024 года в Нижнем Тагиле команда экодома «Народный» организовала мероприятие по высадке молодых кедров на территории, прилегающей к мультицентру. Общими стараниями собравшихся «новый дом» обрели 50 саженцев.

Дальнейший уход за саженцами будет осуществляться усилиями работников экодома. Кедры будут поливать и следить за тем, чтобы они адаптировались к новым условиям. Как только деревца наберутся сил и достигнут оптимальных размеров, их пересадят в более крупные городские локации.

Сегодня мы высаживаем кедры около экодома, 50 саженцев, тем самым проводим озеленение нашего центра. Замечательный активист Александр Соколюк предложил посадить маленькие деревца именно по осени. В этот период они лучше приживаются. У нас есть возможность поливать их в летний период, когда как раз-таки будет засуха. Мы также будем оберегать их от покоса травы. Когда будет очень много снега, мы будем их откапывать. Сделаем специальное ограждение, — рассказала TagilCity.ru руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.. Фото: tagilcity.ru

Примечательно, что подготовка к такого рода озеленению очень проста. При помощи лопаты в земле создается узкое отверстие глубиной 15 сантиметров. В него помещается корешок, участок вокруг утрамбовывается и обильно поливается.

Мы в первый раз заказали саженцы для себя в благотворительном фонде, который находится в Подмосковье. Посадили их в Нижнем Тагиле, на территории Малой Кушвы, в качестве эксперимента, все 20 штук прижились. Потом решили, что надо расширяться, и предложили эту идею экодому, — сообщил лидер Нижнетагильского молодежного экологического объединения, активист Александр Соколюк.

Корреспондент TagilCity.ru тоже посадил свое первое дерево. Его еще трудно разглядеть на газоне, но вера в то, что кедр приживется сильна.

Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.
Высадка кедров у экодома в Нижнем Тагиле.. Фото: tagilcity.ru

Напомним, ранее мы сообщали о подведении «Народным» экоитогов летней работы и старте нового просветительского сезона.

Спорт и красота без границ: в экодоме Тагила стартовал новый просветительский сезон
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Активисты#Озеленение#Саженцы#Екатеринбург#Рифей#Эко-итоги#Экодом
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