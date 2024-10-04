50 молодых кедров высадили активисты Нижнего Тагила у экодома «Народный»

Posted 4 октября, 08:11
Published 4 октября, 08:11
Modified 4 октября, 08:13
Updated 4 октября, 08:13
Дальнейший уход за саженцами будет осуществляться усилиями работников экодома. Кедры будут поливать и следить за тем, чтобы они адаптировались к новым условиям. Как только деревца наберутся сил и достигнут оптимальных размеров, их пересадят в более крупные городские локации.
Сегодня мы высаживаем кедры около экодома, 50 саженцев, тем самым проводим озеленение нашего центра. Замечательный активист Александр Соколюк предложил посадить маленькие деревца именно по осени. В этот период они лучше приживаются. У нас есть возможность поливать их в летний период, когда как раз-таки будет засуха. Мы также будем оберегать их от покоса травы. Когда будет очень много снега, мы будем их откапывать. Сделаем специальное ограждение, — рассказала TagilCity.ru руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Примечательно, что подготовка к такого рода озеленению очень проста. При помощи лопаты в земле создается узкое отверстие глубиной 15 сантиметров. В него помещается корешок, участок вокруг утрамбовывается и обильно поливается.
Мы в первый раз заказали саженцы для себя в благотворительном фонде, который находится в Подмосковье. Посадили их в Нижнем Тагиле, на территории Малой Кушвы, в качестве эксперимента, все 20 штук прижились. Потом решили, что надо расширяться, и предложили эту идею экодому, — сообщил лидер Нижнетагильского молодежного экологического объединения, активист Александр Соколюк.
Корреспондент TagilCity.ru тоже посадил свое первое дерево. Его еще трудно разглядеть на газоне, но вера в то, что кедр приживется сильна.
Напомним, ранее мы сообщали о подведении «Народным» экоитогов летней работы и старте нового просветительского сезона.
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