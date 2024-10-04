50 молодых кедров высадили активисты Нижнего Тагила у экодома «Народный»

Дальнейший уход за саженцами будет осуществляться усилиями работников экодома. Кедры будут поливать и следить за тем, чтобы они адаптировались к новым условиям. Как только деревца наберутся сил и достигнут оптимальных размеров, их пересадят в более крупные городские локации.