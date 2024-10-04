8 нарушений найдены в цехе, где погиб человек на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

В Ростехнадзоре заявили, что должностное лицо привлекли к ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Она подразумевает наказание за нарушение промышленной безопасности и влечет наложение штрафа от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификацию на срок от полугода до года для должностных лиц.