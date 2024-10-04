8 нарушений найдены в цехе, где погиб человек на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Posted 4 октября, 07:50
Published 4 октября, 07:50
Modified 4 октября, 07:52
Updated 4 октября, 07:52
Специалисты ведомства в течение установленного срока проводили проверку в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, где в начале сентября произошла трагедия. По ее итогам были выявлены восемь нарушений промышленной безопасности. При этом цех изначально квалифицируется Ростехнадзором как опасный производственный объект.
Среди выявленных нарушений значится отсутствие условного давления, а также диаметр на хвостике заглушки, установленной на газопроводе природного газа, по всей видимости не соответствующий нормам. Также стало известно, что перед установкой запорной арматуры на газопроводе в проверяемом цехе не проводились испытания с составлением соответствующего акта.
Помимо этого, ответственные на предприятии не контролировали состояние воздушной среды стационарными автоматическими газоанализаторами, которые выявляют допустимые концентрации оксида углерода в фурменной зоне доменной печи. Это специальная зона, где располагаются отверстия для подачи в печь дутья.
Также в доменном цехе данные об проделанных восстановительных работах не заносили в специально отведенный журнал газового оборудования.
И как итог, сообщается, что в технических паспортах не было данных об ответственных за исправное состояние и безопасное использование технических устройств в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК.
В Ростехнадзоре заявили, что должностное лицо привлекли к ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Она подразумевает наказание за нарушение промышленной безопасности и влечет наложение штрафа от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификацию на срок от полугода до года для должностных лиц.
Напомним, 10 сентября бригада из четырех рабочих на ЕВРАЗ НТМК в рамках текущей эксплуатации проводила ревизию и запуск кислородоразборной установки на УГКС — газокислородной смеси. В 11:05 часов произошло возгорание газовоздушной смеси. Газовщик доменной печи Алексей Кленин от травм погиб на месте, остальные трое получили ожоги верхних дыхательных путей и были госпитализированы в медучреждения.
Позже в сети появилось видео с места происшествия, на котором виден взрыв на территории ЕВРАЗ НТМК.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14