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Posted 4 октября, 07:56

Published 4 октября, 07:56

Modified 4 октября, 07:58

Updated 4 октября, 07:58

Более полутысячи мигрантов незаконно легализовали в России две свердловчанки

Более полутысячи мигрантов незаконно легализовали в России две свердловчанки

4 октября 2024, 07:56
Более полутысячи мигрантов незаконно легализовали в России две свердловчанки. Женщины устроили «бизнес» на незаконной помощи иностранцам.

600 иностранных граждан нелегально попали в Россию с помощью двух свердловчанок.

Россиянки за 150 тысяч рублей предоставляли поддельные документы в инстанции о цели визита граждан других государств, а также о их местонахождении.

44-летняя и 45-летняя женщины оформляли их «на работу» в подставную сеть организаций. В отношении предприимчивых гражданок возбудили два уголовных дела. В настоящее время ФСБ ищет соучастников преступлений, пишет Ural Mash.

Ранее в Екатеринбурге провели облаву по поиску нелегальных мигрантов у склада Ozon.

Более двух тысяч нелегальных мигрантов в Свердловской области выдворены из страны
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Уголовное дело#Нелегальный мигрант#Екатеринбург#Инцидент
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