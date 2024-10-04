Будут длиться еще три дня: график магнитных бурь в Свердловской области обновлен

Posted 4 октября, 12:24
Published 4 октября, 12:24
Modified 4 октября, 12:26
Updated 4 октября, 12:26
Ранее сообщалось, что сильные магнитные бури до 7-баллов по 9-балльной шкале ожидаются в регионе 4 и 5 октября, в пятницу и субботу.
Однако, по обновленному прогнозу нескольких сайтов, высокая геомагнитная активность продолжится в Свердловской области и 5, и 6 октября 2024 года (в воскресенье и понедельник).
Свердловчанам обещают также до 7 баллов. В воскресенье вечером сила магнитных бурь снизятся до 5 баллов и будет сохраняться на таком уровне в понедельник.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14