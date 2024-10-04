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Posted 4 октября, 12:24

Published 4 октября, 12:24

Modified 4 октября, 12:26

Updated 4 октября, 12:26

В Свердловской области продлятся сильные магнитные бури

Будут длиться еще три дня: график магнитных бурь в Свердловской области обновлен

4 октября 2024, 12:24

В Свердловской области продлятся сильные магнитные бури

Метеорологи обновили график магнитных бурь в Свердловской области. Сильная геомагнитная активность будет сохраняться до понедельника, 7 октября, включительно.

Ранее сообщалось, что сильные магнитные бури до 7-баллов по 9-балльной шкале ожидаются в регионе 4 и 5 октября, в пятницу и субботу.

Однако, по обновленному прогнозу нескольких сайтов, высокая геомагнитная активность продолжится в Свердловской области и 5, и 6 октября 2024 года (в воскресенье и понедельник).

Свердловчанам обещают также до 7 баллов. В воскресенье вечером сила магнитных бурь снизятся до 5 баллов и будет сохраняться на таком уровне в понедельник.

Фото: Гисметео

Ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет предстоящей зимой жителей Свердловской области.

Магнитные бури в октябре в Свердловской области
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