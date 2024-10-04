Бывшего замминистра экономики Свердловской области оставили в колонии

Posted 4 октября, 10:02
Published 4 октября, 10:02
Modified 4 октября, 10:04
Updated 4 октября, 10:04
Осужденный подавал ходатайство о том, чтобы ему заменили оставшиеся назначенные годы тюремного заключения более щадящим наказанием, рассказали в пресс-службе областного надзорного органа.
Однако сотрудник надзорного ведомства высказался против смягчения приговора, и суд с ним согласился, оставив требование без удовлетворения.
Напомним, чиновника задержали в начале 2020 года за передачу трех миллионов рублей в качестве взятки руководителю «Титановой долины» Артемию Кызласову. Суд назначил Шилиманову девять лет заключения и штраф в размере 13 миллионов.
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