tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 10:02

Published 4 октября, 10:02

Modified 4 октября, 10:04

Updated 4 октября, 10:04

Бывшего замминистра экономики Свердловской области оставили в колонии

Бывшего замминистра экономики Свердловской области оставили в колонии

4 октября 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney
Суд не стал удовлетворять ходатайство экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который был осужден за коррупцию.

Осужденный подавал ходатайство о том, чтобы ему заменили оставшиеся назначенные годы тюремного заключения более щадящим наказанием, рассказали в пресс-службе областного надзорного органа.

Однако сотрудник надзорного ведомства высказался против смягчения приговора, и суд с ним согласился, оставив требование без удовлетворения.

Напомним, чиновника задержали в начале 2020 года за передачу трех миллионов рублей в качестве взятки руководителю «Титановой долины» Артемию Кызласову. Суд назначил Шилиманову девять лет заключения и штраф в размере 13 миллионов.

В Екатеринбурге суд оставил в силе приговор экс-директору «Титановой долины»
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд в Свердловской области оставил в колонии торговца алкоголемВ Нижнем Тагиле посадили экс-директора агентства недвижимости «Барвиха Life»Суд отправил в тюрьму жителя Кургана за убийство собственного отца накануне Рождества
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Суд#Лишение свободы#Приговор#Колония#Взятка#Титановая долина#Наказание#Отказ#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика