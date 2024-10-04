Черный риэлтор обманул пенсионерку в Нижней Туре

Posted 4 октября, 08:12
Published 4 октября, 08:12
Modified 4 октября, 08:14
Updated 4 октября, 08:14
216 тысяч рублей пенсионерка отдала мошеннику, обещавшему продать ей жилое помещение по заниженной цене. За эти деньги он предложил ей жилье площадью 18,6 кв. м. по улице Чкалова.
Однако, ей не передали обещанное жилье. Женщина обратилась в прокуратуру.
К слову, часть денег она взяла в кредит.
Прокуратура провела проверку и установила, что продавец действовал недобросовестно, воспользовавшись доверием пенсионерки.
В итоге мошенника через суд обязали вернуть деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее 21-летняя студентка из Екатеринбурга отдала мошенникам почти 600 тысяч рублей.
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