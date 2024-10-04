Девушку в Екатеринбурге привязывали к кровати в психбольнице

Posted 4 октября, 06:23
Published 4 октября, 06:23
Modified 4 октября, 06:25
Updated 4 октября, 06:25
Девушка случайно выпила большую дозировку успокоительных лекарств, после чего у нее появились признаки передозировки. По словам екатеринбурженки, она не планировала суицид, поэтому сразу вызвала врачей, сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Медик предложил госпитализировать ее в отделение токсикологии областной психлечебницы. Девушку положили в реанимацию, где находилось еще несколько мужчин, и привязали ее к кровати, хотя она не сопротивлялась и не вела себя буйно.
Когда она пыталась обратиться к сотрудникам, ей отвечали тем, что на нее нет времени, а также угрожали закрыть ее здесь надолго, если она будет продолжать мешать. За ночь ей разрешили сделать несколько глотков воды. На следующий день ее выписали, однако ее состояние не улучшилось.
Кроме того, по словам горожанки, ее не пустили ни в туалет, ни в процедурный кабинет, а личные вещи ей отдали неохотно. При выдаче забывали отдать телефон, украшения, документы и возвращали только после замечания. Дома пациентка заметила, что в выписке нет записей о том, какие лекарства ей давали.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудник травмпункта выгнал из кабинета мужчину, который обратился после падения с лестницы.
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