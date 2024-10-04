Девушку в Екатеринбурге привязывали к кровати в психбольнице

Когда она пыталась обратиться к сотрудникам, ей отвечали тем, что на нее нет времени, а также угрожали закрыть ее здесь надолго, если она будет продолжать мешать. За ночь ей разрешили сделать несколько глотков воды. На следующий день ее выписали, однако ее состояние не улучшилось.