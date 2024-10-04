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Posted 4 октября, 11:49

Published 4 октября, 11:49

Modified 4 октября, 11:51

Updated 4 октября, 11:51

Должникам из Екатеринбурга предлагают поехать на СВО

Должникам из Екатеринбурга предлагают поехать на СВО

4 октября 2024, 11:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчин с долгами вызывают приставы и предлагают заключить контракт на СВО, чтобы приостановить производства.

По словам жителя Екатеринбурга, он задолжал банку некрупную сумму денег. Он утверждает, что задолженность погашает. Несмотря на это, его вызвали к судебным приставам.

Там ему сразу, не спросив документы, предложили заключить службу по контракту и отправиться в зону СВО, рассказал екатеринбуржец Е1. Мужчина отказался, тогда его попросили назвать причину и заверить в письменном виде.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге должникам за ЖКХ предложили поработать в этой сфере и снизить задолженность.

Коммунальным должникам придется возмещать госпошлины в большем размере
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#Евгения Сафина#Общество#Деньги#Банк#Долг#Приставы#Вызов#Екатеринбург#СВО
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