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Posted 4 октября, 04:08

Published 4 октября, 04:08

Modified 4 октября, 04:10

Updated 4 октября, 04:10

Экс-сотрудника ФСИН в Екатеринбурге осудили на 16 лет за разглашение гостайны

Экс-сотрудника ФСИН в Екатеринбурге осудили на 16 лет за разглашение гостайны

4 октября 2024, 04:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд вынес решение по делу бывшего сотрудника ФСИН, который обвинялся в разглашении информации, охраняемой законом. Инцидент произошел осенью 2022 года.

Екатеринбуржец рассказал третьим лицам информацию, которая охраняется законом. В отношении него возбудили уголовное дело. Известно, что осужденный признал свою вину в содеянном.

По ходатайству мужчины дело было рассмотрено без судебного следствия. Суд назначил ему 16 лет тюремного заключения в ИК строгого режима, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Кроме того, свердловчанину назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей, а также ограничили его в праве работать в госструктурах или в органах местного самоуправление в течение шести лет.

Напомним, бывшего автоинспектора в Екатеринбурге оштрафовали на полмиллиона за получение взятки.

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