Экс-сотрудника ФСИН в Екатеринбурге осудили на 16 лет за разглашение гостайны

Posted 4 октября, 04:08
Published 4 октября, 04:08
Modified 4 октября, 04:10
Updated 4 октября, 04:10
Екатеринбуржец рассказал третьим лицам информацию, которая охраняется законом. В отношении него возбудили уголовное дело. Известно, что осужденный признал свою вину в содеянном.
По ходатайству мужчины дело было рассмотрено без судебного следствия. Суд назначил ему 16 лет тюремного заключения в ИК строгого режима, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Кроме того, свердловчанину назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей, а также ограничили его в праве работать в госструктурах или в органах местного самоуправление в течение шести лет.
Напомним, бывшего автоинспектора в Екатеринбурге оштрафовали на полмиллиона за получение взятки.
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