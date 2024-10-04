Эпидемиолог Геннадий Онищенко не исключил завоз лихорадки с высокой летальностью

Posted 4 октября, 07:07
Published 4 октября, 07:07
Modified 4 октября, 07:09
Updated 4 октября, 07:09
В настоящее время опасный вирус распространился в Африке.
Заболевание характеризуется большой смертностью. Так в африканской Руанде заболели 26 человек, а умерли из них 8.
Первые симптомы напоминают ОРВИ: высокая температура, головная боль, расстройство ЖКТ, рвота. Затем наступает кровопотеря и шок. При таких симптомах человек, как правило, умирает в течение 10 дней.
Эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал российских врачей научиться выявлять симптомы заболевания на ранней стадии. Это позволит избежать эпидемии.
Вакцины от лихорадки Марбург пока не существует.
Роспотребнадзор ранее сообщил, что отслеживает ситуацию с распространением лихорадки.
Ранее вирусолог рассказал о переносчиках нового штамма лихорадки.
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