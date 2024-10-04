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Posted 4 октября, 08:10

Published 4 октября, 08:10

Modified 4 октября, 08:11

Updated 4 октября, 08:11

«Гортранс» в Екатеринбурге стал самым убыточным городским МУПом

«Гортранс» в Екатеринбурге стал самым убыточным городским МУПом

4 октября 2024, 08:10
Фото: 1MI
В Екатеринбурге был обнаружен самый убыточный городской МУП. По итогам 2023 года количество прибыльных муниципальных компаний снизилось. Из 15 только 10 сработали в плюс. Годом ранее из 17 компаний 13 оказались прибыльными. В общей сложности прибыль всех компаний за год составила 592 млн рублей.

Самым прибыльным из всех стал «Водоканал». Его прибыль выросла в 1,5 раза. Также в топе оказалась и «Столовая №41». Ее прибыль за год увеличилась в 13 раз.

«Гортранс» же по итогам 2023 года улучшил показатели в 1,3 раза, но все же он остался самым убыточным. При этом убытки выросли в 9,3 раза. Также в минусе остался метрополитен, несмотря на сокращение убытков в шесть раз, пишет 66.ru.

В городской администрации связывают убыточность с тем, что у компаний много дополнительных расходов — высокие потери тепла, приходится содержать ветхое и аварийное жилье, а также на общественном транспорте передвигается много льготников.

Ранее стало известно, что энергетики требуют с екатеринбургского «Гортранса» 28 миллионов рублей.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Аналитика#Свердловская область#Статистика#Муп#Екатеринбург#Гортранс#Убыток
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