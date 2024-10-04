«Гортранс» в Екатеринбурге стал самым убыточным городским МУПом

Posted 4 октября, 08:10
Published 4 октября, 08:10
Modified 4 октября, 08:11
Updated 4 октября, 08:11
Самым прибыльным из всех стал «Водоканал». Его прибыль выросла в 1,5 раза. Также в топе оказалась и «Столовая №41». Ее прибыль за год увеличилась в 13 раз.
«Гортранс» же по итогам 2023 года улучшил показатели в 1,3 раза, но все же он остался самым убыточным. При этом убытки выросли в 9,3 раза. Также в минусе остался метрополитен, несмотря на сокращение убытков в шесть раз, пишет 66.ru.
В городской администрации связывают убыточность с тем, что у компаний много дополнительных расходов — высокие потери тепла, приходится содержать ветхое и аварийное жилье, а также на общественном транспорте передвигается много льготников.
Ранее стало известно, что энергетики требуют с екатеринбургского «Гортранса» 28 миллионов рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14