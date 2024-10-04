«Гортранс» в Екатеринбурге стал самым убыточным городским МУПом

«Гортранс» же по итогам 2023 года улучшил показатели в 1,3 раза, но все же он остался самым убыточным. При этом убытки выросли в 9,3 раза. Также в минусе остался метрополитен, несмотря на сокращение убытков в шесть раз, пишет 66.ru.