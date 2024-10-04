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Posted 4 октября, 05:12

Published 4 октября, 05:12

Modified 4 октября, 05:14

Updated 4 октября, 05:14

Гречка в магазинах Екатеринбурга подорожала на 3%

Гречка в магазинах Екатеринбурга подорожала на 3%

4 октября 2024, 05:12
Фото: 1MI
В магазинах Екатеринбурга выросли цены на гречневую крупу более, чем на три процента за неделю. Теперь она стоит 101 рубль.

Неделю назад килограмм крупы стоил 98 рублей. При этом в большинстве магазинов гречку продают по 800 граммов за более низкую стоимость.

Так, в «Магните», «Ленте» и «Верном» ее можно купить от 73 до 80 рублей. В «Кировском» гречка продается за 60 рублей, рассказали в Свердловскстате.

В «Самокате» крупа стоит дороже — 145 рублей. Во «Вкусвилле» упаковка гречки стоит 165 рублей. Цена за 900-граммовую упаковку также превышает 100 рублей в супермаркетах «Ашан» и «Самокат».

Напомним, в Свердловской области подорожала мясная продукция: цены на свинину поднялись чуть больше, чем на три процента, а на баранину — на пять процентов.

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