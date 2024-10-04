«Матерью не управляем»: в Нижнем Тагиле полицейские проверили неблагополучные семьи

Накануне на улицы Вагонки вышли 30 групп полицейских, в том числе сотрудники ДПС. Кто-то из них искал нарушителей, а кто-то занимался их доставкой в отделы полиции. Другие оформляют протоколы и разную документацию. Некоторые правоохранители даже вышли на это мероприятие из отпуска или с выходного.