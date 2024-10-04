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Posted 4 октября, 09:10

Published 4 октября, 09:10

Modified 4 октября, 09:12

Updated 4 октября, 09:12

Рейд «Улица» прошел в Нижнем Тагиле

«Матерью не управляем»: в Нижнем Тагиле полицейские проверили неблагополучные семьи

4 октября 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney

Рейд «Улица» прошел в Нижнем Тагиле

Граждане распивают алкоголь, а дети гуляют в неположенное время? TagilCity.ru узнал, как проходят рейды по предотвращению подобных нарушений в районах города.

Одно из таких профилактических мероприятий называется «Улица». Сотрудники полиции патрулируют обстановку в районах, в том числе у увеселительных заведений, а также посещают неблагополучные семьи, дети из которых состоят на учете в ПДН. Не обходят вниманием и ранее судимых тагильчан.

Накануне на улицы Вагонки вышли 30 групп полицейских, в том числе сотрудники ДПС. Кто-то из них искал нарушителей, а кто-то занимался их доставкой в отделы полиции. Другие оформляют протоколы и разную документацию. Некоторые правоохранители даже вышли на это мероприятие из отпуска или с выходного.

По итогам патрулирования было пресечено 95 правонарушений, а также 47 нарушений правил дорожного движения. Из незаконной продажи изъяли 18 литров алкоголя.

Вместе с полицейскими в рейде участвовал экс-депутат и член Общественного совета Нижнего Тагила Леонид Мартюшев. Он рассказал о своих впечатлениях после визита в одну из таких неблагополучных семей.

Хочу поделиться тем, что меня беспокоит. В пример приведу одного несовершеннолетнего подростка, но таких детей у нас немало. Пришли по адресу проживания мальчика 11 лет, который состоит на учете в ПДН, чтобы проверить, находится ли он дома в 10 вечера. Маленькая сестренка сказала, что он приходил из школы в 12 дня, оставил школьные принадлежности и ушел гулять. Мама на работе с утра и должна скоро вернуться. Вернувшаяся мама знает, что сын обычно гуляет с 11-летней девочкой, но узнать где, невозможно из-за отсутствия у детей телефонов. Ранее мальчик трижды не ночевал дома, поэтому был поставлен на учет в ПДН. Матерью не управляем. Я напомнил матери, что нахождение на улице в позднее время в таком возрасте опасно по двум причинам: ребенок может совершить правонарушение, а также сам стать объектом преступления. Мама это знает, — рассказал Леонид Мартюшев у себя в соцсетях.
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