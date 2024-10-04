Награжденный президентом свердловский студент-медик получил контузию на СВО

Арсений работал в одной из санчастей, помогал раненым бойцам. В тот день ранения получил не только он, но и несколько его коллег, однако никто не погиб. Сейчас студент уже полностью выздоровел. В будущем он планирует вернуться в институт, чтобы завершить медицинское образование.