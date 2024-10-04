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Posted 4 октября, 16:06

Published 4 октября, 16:06

Modified 4 октября, 16:08

Updated 4 октября, 16:08

Один из награжденных Путиным свердловских медиков был контужен на СВО

Награжденный президентом свердловский студент-медик получил контузию на СВО

4 октября 2024, 16:06
Фото: 1MI

Один из награжденных Путиным свердловских медиков был контужен на СВО

Свердловский медик Арсений Кисляков, которого глава государства наградил медалью Луки Крымского, с 2022 года работал в зоне боевых действий, где и получил контузию.

Молодой человек учится в УГМУ, однако временно оставил занятия, чтобы работать волонтером в зоне СВО — здесь он находится с 2022 года. Во время одного из обстрелов юноша получил контузию, пишет Ura.ru.

Арсений работал в одной из санчастей, помогал раненым бойцам. В тот день ранения получил не только он, но и несколько его коллег, однако никто не погиб. Сейчас студент уже полностью выздоровел. В будущем он планирует вернуться в институт, чтобы завершить медицинское образование.

Напомним, что Владимир Путин наградил своим указом нескольких свердловчан, в том числе медиков, которые работают в зон СВО.

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