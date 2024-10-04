Нарушения в цехе ЕВРАЗ НТМК, любимые учителя тагильчан и ремонт на Циолковского

В домах на улице Октябрьской революции и Мира в Нижнем Тагиле из-за проведения ремонтных работ отключили тепло и горячую воду. Ночью на улице уже очень холодно — температура опускается до +1 градуса. Однако об отключении жителей заранее не предупредили.