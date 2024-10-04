Нарушения в цехе ЕВРАЗ НТМК, любимые учителя тагильчан и ремонт на Циолковского

Posted 4 октября, 16:52
Published 4 октября, 16:52
Modified 4 октября, 16:54
Updated 4 октября, 16:54
Восемь нарушений безопасности в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, где в сентября погиб рабочий, выявил Ростехнадзор во время проверки. Должностному лицу, которое допустило нарушение правил безопасности на производственном объекте, грозит штраф от 20 000 до 30 000 рублей.
Жители Нижнего Тагила в преддверии Дня учителя с большой теплотой вспоминали своих школьных учителей. 15% горожан вспомнили преподавателей русского языка и литературы, 12% благодарят математиков, 11% — историков. А вот предпочтение учителям начальной школы отдали лишь 8% опрошенных.
В домах на улице Октябрьской революции и Мира в Нижнем Тагиле из-за проведения ремонтных работ отключили тепло и горячую воду. Ночью на улице уже очень холодно — температура опускается до +1 градуса. Однако об отключении жителей заранее не предупредили.
«Тагилдорстрой» продолжает ремонтные работы по восстановлению моста на Циолковского в Нижнем Тагиле. Компания решает задачи, с которыми не справился предыдущий подрядчик, «Уралстроймонтаж». Сейчас рабочие укрепляют откосы и продолжают ремонт участка, по которому проходят трамвайные пути.
Магнитные бури будут бушевать в Свердловской области до понедельника, 7 октября. Сила геошторма достигает семи баллов по 9-балльной шкале, а его интенсивность немного снизится только в воскресенье.
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