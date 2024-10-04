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Posted 4 октября, 16:52

Published 4 октября, 16:52

Modified 4 октября, 16:54

Updated 4 октября, 16:54

Нарушения в цехе ЕВРАЗ НТМК, любимые учителя тагильчан и ремонт на Циолковского

Нарушения в цехе ЕВРАЗ НТМК, любимые учителя тагильчан и ремонт на Циолковского

4 октября 2024, 16:52
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Ростехнадзор выявил нарушения в работе ЕВРАЗ НТМК. Тагильчане поблагодарили любимых учителей. Центр города отключили от тепла и горячей воды. В Тагиле продолжается ремонт моста на Циолковского. Свердловская область оказалась во власти магнитных бурь. Подводим итоги за 4 октября.

Восемь нарушений безопасности в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, где в сентября погиб рабочий, выявил Ростехнадзор во время проверки. Должностному лицу, которое допустило нарушение правил безопасности на производственном объекте, грозит штраф от 20 000 до 30 000 рублей.

8 нарушений найдены в цехе, где погиб человек на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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Жители Нижнего Тагила в преддверии Дня учителя с большой теплотой вспоминали своих школьных учителей. 15% горожан вспомнили преподавателей русского языка и литературы, 12% благодарят математиков, 11% — историков. А вот предпочтение учителям начальной школы отдали лишь 8% опрошенных.

Жители Нижнего Тагила назвали своих любимых учителей
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В домах на улице Октябрьской революции и Мира в Нижнем Тагиле из-за проведения ремонтных работ отключили тепло и горячую воду. Ночью на улице уже очень холодно — температура опускается до +1 градуса. Однако об отключении жителей заранее не предупредили.

«Вам придется потерпеть»: в центре Нижнего Тагила снова нет горячей воды и отопления
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«Тагилдорстрой» продолжает ремонтные работы по восстановлению моста на Циолковского в Нижнем Тагиле. Компания решает задачи, с которыми не справился предыдущий подрядчик, «Уралстроймонтаж». Сейчас рабочие укрепляют откосы и продолжают ремонт участка, по которому проходят трамвайные пути.

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт моста на улице Циолковского
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Магнитные бури будут бушевать в Свердловской области до понедельника, 7 октября. Сила геошторма достигает семи баллов по 9-балльной шкале, а его интенсивность немного снизится только в воскресенье.

Будут длиться еще три дня: график магнитных бурь в Свердловской области обновлен
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