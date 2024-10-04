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Posted 4 октября, 13:29

Published 4 октября, 13:29

Modified 4 октября, 13:31

Updated 4 октября, 13:31

Осужденным насильникам из спецшколы Екатеринбурга могут смягчить приговор

Осужденным насильникам из спецшколы Екатеринбурга могут смягчить приговор

4 октября 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Изнасилование мальчиков в спецшколе в Екатеринбурге
Трем подсудимым, которые получили на всех 25 лет колонии за изнасилование детей в спецшколе №124 Екатеринбурга, требуют снизить приговор. На этом настаивает прокуратура.

Суть в том, что возможно исключение одного из эпизодов, которые произошли с 6 по 31 октября. В прокуратуре заявили, что необходимо учитывать доказанные факты, которые были совершены с 23 по 31 октября 2024 года. Собрание, назначенное директором, состоялось только 23 числа.

Напомним, что бывшая директор спецшколы получила лишь 11 месяцев исправительных работ. На суде она заявила, что не знала о происходящем в учебном учреждении. Об изнасилованиях стало известно, когда один из воспитанников сбежал и рассказал обо всем матери.

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