Осужденным насильникам из спецшколы Екатеринбурга могут смягчить приговор

Posted 4 октября, 13:29
Published 4 октября, 13:29
Modified 4 октября, 13:31
Updated 4 октября, 13:31
Суть в том, что возможно исключение одного из эпизодов, которые произошли с 6 по 31 октября. В прокуратуре заявили, что необходимо учитывать доказанные факты, которые были совершены с 23 по 31 октября 2024 года. Собрание, назначенное директором, состоялось только 23 числа.
Напомним, что бывшая директор спецшколы получила лишь 11 месяцев исправительных работ. На суде она заявила, что не знала о происходящем в учебном учреждении. Об изнасилованиях стало известно, когда один из воспитанников сбежал и рассказал обо всем матери.
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