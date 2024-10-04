Осужденным насильникам из спецшколы Екатеринбурга могут смягчить приговор

Суть в том, что возможно исключение одного из эпизодов, которые произошли с 6 по 31 октября. В прокуратуре заявили, что необходимо учитывать доказанные факты, которые были совершены с 23 по 31 октября 2024 года. Собрание, назначенное директором, состоялось только 23 числа.