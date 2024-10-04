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Posted 4 октября, 11:23

Published 4 октября, 11:23

Modified 4 октября, 11:25

Updated 4 октября, 11:25

Россиянам предложили необычный способ борьбы с мышами в погребе

От этого запаха у мышей глаза на лоб вылезут: в своем погребе вы их больше не найдете

4 октября 2024, 11:23
Фото: Photo by Yunu Dinata on Unsplash

Россиянам предложили необычный способ борьбы с мышами в погребе

Сюжет
Дом и сад
Существует множество разных способов защитить погреб или подвал, где хранится ваш урожай, от мышей, крыс и прочих вредителей — можно и отраву разложить, и мышеловки расставить. А можно просто обработать углы одним жгучим составом. Предлагаем вашему вниманию уникальный рецепт.

Мыши могут пролезть в погреб или подвал через очень узкие щели и отверстия. Даже пространства в несколько миллиметров достаточно для того, чтобы маленькая мышь смогла проникнуть внутрь. Поэтому важно тщательно осматривать стены, двери и окна погреба на предмет возможных трещин или щелей. Запахи еды, особенно зерна, картофеля, овощей и фруктов, могут привлечь мышей с довольно приличного расстояния. Они обладают острым обонянием и могут находить пищу легко, даже если она тщательно упакована. Вот почему не стоит пренебрегать обработкой подвала или погреба, где хранятся ваши запасы на зиму.

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Блогер Татьяна Кудряшова, автор и ведущая канала «Институт огородных девиц» предлагает подойти к этой проблеме нетривиально и попробовать отвадить мышей и прочую живность одним необычным способом. Обрабатывать поверхности мы будем соком жгучего перца.

Вооружитесь красным жгучим перцем, наденьте на нос маску — если марлевую, то пусть она будет двойная-тройная, на глаза наденьте очки. Возьмите кисточку и баночку с перцем и аккуратно нанесите состав по всем углам и закоулкам, которые там найдутся. Наши младшие собраться очень не любят красный жгучий перец и просто туда не пойдут, — утверждает эксперт.
Фото: Photo by Frenjamin Benklin on Unsplash

Однако нужно особенно следить за тем, чтобы сок перца не попал на овощи, которые хранятся в погребе. Он способен проникать глубоко внутрь корнеплодов, и такой вкус вряд ли понравится кому-либо.

Заходить в погреб после обработки поверхностей нужно с осторожностью, но постепенно запах выветрится. Однако мыши и крысы с их чрезвычайно острым нюхом будут чувствовать его в течение очень длительного времени. При необходимости обработку можно будет повторить в середине зимы.

Ранее эксперты дали советы о том, как бороться на даче с кротами и слепышами.

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