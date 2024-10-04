От этого запаха у мышей глаза на лоб вылезут: в своем погребе вы их больше не найдете

Мыши могут пролезть в погреб или подвал через очень узкие щели и отверстия. Даже пространства в несколько миллиметров достаточно для того, чтобы маленькая мышь смогла проникнуть внутрь. Поэтому важно тщательно осматривать стены, двери и окна погреба на предмет возможных трещин или щелей. Запахи еды, особенно зерна, картофеля, овощей и фруктов, могут привлечь мышей с довольно приличного расстояния. Они обладают острым обонянием и могут находить пищу легко, даже если она тщательно упакована. Вот почему не стоит пренебрегать обработкой подвала или погреба, где хранятся ваши запасы на зиму.