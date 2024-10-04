От этого запаха у мышей глаза на лоб вылезут: в своем погребе вы их больше не найдете

Posted 4 октября, 11:23
Published 4 октября, 11:23
Modified 4 октября, 11:25
Updated 4 октября, 11:25
Мыши могут пролезть в погреб или подвал через очень узкие щели и отверстия. Даже пространства в несколько миллиметров достаточно для того, чтобы маленькая мышь смогла проникнуть внутрь. Поэтому важно тщательно осматривать стены, двери и окна погреба на предмет возможных трещин или щелей. Запахи еды, особенно зерна, картофеля, овощей и фруктов, могут привлечь мышей с довольно приличного расстояния. Они обладают острым обонянием и могут находить пищу легко, даже если она тщательно упакована. Вот почему не стоит пренебрегать обработкой подвала или погреба, где хранятся ваши запасы на зиму.
Блогер Татьяна Кудряшова, автор и ведущая канала «Институт огородных девиц» предлагает подойти к этой проблеме нетривиально и попробовать отвадить мышей и прочую живность одним необычным способом. Обрабатывать поверхности мы будем соком жгучего перца.
Вооружитесь красным жгучим перцем, наденьте на нос маску — если марлевую, то пусть она будет двойная-тройная, на глаза наденьте очки. Возьмите кисточку и баночку с перцем и аккуратно нанесите состав по всем углам и закоулкам, которые там найдутся. Наши младшие собраться очень не любят красный жгучий перец и просто туда не пойдут, — утверждает эксперт.
Однако нужно особенно следить за тем, чтобы сок перца не попал на овощи, которые хранятся в погребе. Он способен проникать глубоко внутрь корнеплодов, и такой вкус вряд ли понравится кому-либо.
Заходить в погреб после обработки поверхностей нужно с осторожностью, но постепенно запах выветрится. Однако мыши и крысы с их чрезвычайно острым нюхом будут чувствовать его в течение очень длительного времени. При необходимости обработку можно будет повторить в середине зимы.
Ранее эксперты дали советы о том, как бороться на даче с кротами и слепышами.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14