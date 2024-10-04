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Posted 4 октября, 03:30

Published 4 октября, 03:30

Modified 4 октября, 03:32

Updated 4 октября, 03:32

Полицейские устроили облаву на мигрантов на вокзале в Екатеринбурге

Полицейские устроили облаву на мигрантов на вокзале в Екатеринбурге

4 октября 2024, 03:30
Фото: 1MI
Сюжет
Мигранты
На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге прошла очередная облава сотрудников полиции среди мигрантов. Мероприятие было 4 октября 2024 года.

По словам очевидца, правоохранители вычисляли нелегалов среди иностранцев, которые находились в автобусе, рассказали в Telegram-канале «Дно Исети».

В полиции Екатеринбурга сообщили, что проводится плановая проверка. Результаты в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 1 октября 2024 года на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов во время рейда задержали 45 человек.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Полиция#Рейд#Мигранты#Железнодорожный вокзал#Екатеринбург#Нелегальные мигранты
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