Пять ошибок в планировке домашнего офиса, снижающих производительность труда

Рабочее место — не просто уголок, где можно устроиться с бумагами и компьютером во время работы. Это пространство, где происходит решение трудовых задач, которое может повлиять на всю вашу дальнейшую профессиональную жизнь.

Newia называет пять самых распространенных ошибок в организации домашнего рабочего пространства, мешающих успешной работе. № 1. Стол, стоящий лицом к стене, лишает вдохновения и угнетает. Глядя на стену, большинство людей чувствуют себя загнанными в угол. Лучше разместить стол лицом к окну — природа за окном и естественное освещение творят чудеса производительности. № 2. Загроможденное канцелярскими принадлежностями и бумагами рабочее пространство раздражает и отвлекает от продуктивной работы. Лучше разложить все нужное по ящикам и органайзерам и в процессе мозговых штурмов любоваться чистой поверхностью рабочего стола. № 3. Забитые шкафы — бич не только домохозяек и модниц, но и трудоголиков. Подберите удобную мебель, в которую войдет все нужное, и регулярно проводите чистку архивов. №. 4. Комфорт и спокойствие — большой плюс работы дома, поэтому неудобный стул и неудачный стол рискуют разрушить магию домашнего офиса. Рекомендуем выбрать эргономичную мебель, которая позволяет регулировать высоту и менять положение спинки. И не забудьте про табурет для ног. № 5. Неудачное освещение отвлекает, вызывает головную боль и даже способствует прогрессированию близорукости. Поэтому старайтесь разместиться ближе к окну и пользоваться естественным светом в течение всего дня, избегая источников жесткого искусственного света.