Пять ошибок в планировке домашнего офиса, снижающих производительность труда

Posted 4 октября, 17:11
Published 4 октября, 17:11
Modified 4 октября, 17:11
Updated 4 октября, 17:11
Newia называет пять самых распространенных ошибок в организации домашнего рабочего пространства, мешающих успешной работе.
№ 1. Стол, стоящий лицом к стене, лишает вдохновения и угнетает. Глядя на стену, большинство людей чувствуют себя загнанными в угол. Лучше разместить стол лицом к окну — природа за окном и естественное освещение творят чудеса производительности.
№ 2. Загроможденное канцелярскими принадлежностями и бумагами рабочее пространство раздражает и отвлекает от продуктивной работы. Лучше разложить все нужное по ящикам и органайзерам и в процессе мозговых штурмов любоваться чистой поверхностью рабочего стола.
№ 3. Забитые шкафы — бич не только домохозяек и модниц, но и трудоголиков. Подберите удобную мебель, в которую войдет все нужное, и регулярно проводите чистку архивов.
№. 4. Комфорт и спокойствие — большой плюс работы дома, поэтому неудобный стул и неудачный стол рискуют разрушить магию домашнего офиса. Рекомендуем выбрать эргономичную мебель, которая позволяет регулировать высоту и менять положение спинки. И не забудьте про табурет для ног.
№ 5. Неудачное освещение отвлекает, вызывает головную боль и даже способствует прогрессированию близорукости. Поэтому старайтесь разместиться ближе к окну и пользоваться естественным светом в течение всего дня, избегая источников жесткого искусственного света.
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