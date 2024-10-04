Раскрыты легкие способы борьбы с желтыми пятнами под мышками: стирка принесет радость

Желтые пятна под мышками на одежде возникают главным образом из-за сочетания пота, химикатов в антиперспирантах или дезодорантах и бактерий, которые живут на коже. При высыхании пота происходит реакция между химическими веществами в антиперспиранте и компонентами пота, что может привести к образованию желтых пятен. Кроме того, на коже находятся бактерии, которые разлагают компоненты пота, что приводит к образованию неприятного запаха и желтых следов.