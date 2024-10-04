РЭО: На РЭФ экоактивисты выложат самую большую карту России из пластиковых крышечек

Posted 4 октября, 11:29
Published 4 октября, 11:29
Modified 4 октября, 11:29
Updated 4 октября, 11:29
На карте общей площадью 10 квадратных метров красными крышками обозначат те регионы, где пока отсутствуют предприятия по утилизации отходов.
Для реализации этой идеи волонтеры собрали свыше тысячи пластиковых крышечек. Акция направлена на привлечение внимания региональных властей к необходимости решения экологических вопросов, передает 56orb.ru.
По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, к числу таких регионов относятся Забайкальский край, Еврейская автономная область, Севастополь, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Орловская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Омская, Астраханская, Свердловская, Ульяновская и Воронежская области.
Буцаев также подчеркнул, что первый день форума будет посвящен молодежи. В программе интерактивные сессии, ток-шоу и другие интересные мероприятия.
Обсуждая уже реализованные проекты в области переработки отходов, он упомянул о строительстве крупнейшего в стране завода по переработке пластика «ЭкоЛайн-Вторпласт», а также завода по выпуску продукции из вторичной гранулы «ЭкоПласт» группы «ЭкоЛайн» мощностью переработки 60 тысяч тонн ежегодно. Эти предприятия начали свою работу весной этого года в подмосковном Егорьевске.
Ежегодно в России образуется 3,3 миллиона тонн пластиковых отходов, из которых перерабатывается менее 20%. Многие из них остаются несортированными из-за небольших размеров, поэтому важно разрабатывать и воплощать в жизнь экологические проекты.
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