РЭО: На РЭФ экоактивисты выложат самую большую карту России из пластиковых крышечек

Обсуждая уже реализованные проекты в области переработки отходов, он упомянул о строительстве крупнейшего в стране завода по переработке пластика «ЭкоЛайн-Вторпласт», а также завода по выпуску продукции из вторичной гранулы «ЭкоПласт» группы «ЭкоЛайн» мощностью переработки 60 тысяч тонн ежегодно. Эти предприятия начали свою работу весной этого года в подмосковном Егорьевске.