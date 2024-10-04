Роструд выявил нарушения на тагильском ЕВРАЗ НТМК после смертельного случая

Posted 4 октября, 13:00
Published 4 октября, 13:00
Modified 4 октября, 13:02
Updated 4 октября, 13:02
Например, в механической мастерской доменного цеха для сотрудников не были организованы безопасные рабочие места, не соблюдались правила охраны труда при обработке металлов, погрузочных работах и складирования грузов.
Кроме того, не все работники ЕВРАЗ НТМК должным образом прошли обучение знаниям по охране труда и их проверку, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе госинспекции труда Свердловской области.
Тагильскому предприятию выданы предписания об устранении нарушений. Сотрудники, которые не обучены правилам безопасных приемов выполнения работ, будут отстранены от обязанностей. Виновных ждет дисциплинарная ответственность.
10 сентября в результате взрыва газа на ЕВРАЗ НТМК один тагильчанин погиб, еще несколько получили серьезные травмы. Напомним, что проверку после трагедии также проводил и Ростехнадзор. В цехе выявили восемь нарушений.
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